Die Börsen sind weiter in Aufruhr und von einer Stabilisierung kann keine Rede sein. Im Zuge der Corona-Krise wird Heizöl am Mittwoch deutlich günstiger. Kunden in der DACH-Region können im Vergleich zu gestern mit Abschlägen in Höhe von bis zu einem Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Der Tiefpunkt der Heizölpreise steht offenbar aber erst noch bevor. An den Börsen herrscht Corona-Panik! Nachdem das ...

