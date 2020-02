HELLA GmbH & Co. KGaA: Capital Markets Day 2020: HELLA will weiter stärker als der Markt wachsenDGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Konferenz HELLA GmbH & Co. KGaA: Capital Markets Day 2020: HELLA will weiter stärker als der Markt wachsen26.02.2020 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Capital Markets Day 2020: HELLA will weiter stärker als der Markt wachsen- HELLA nutzt aktuelle Marktschwäche, um eigene Position durch zielgerichtete Zukunftsinvestitionen sowie striktes Kostenmanagement weiter zu stärken- Große Kundenaufträge für neueste Radarsensorik, Lichttechnik und Energiemanagement unterstreichen Stärke des Geschäftsmodells- Mittelfristig geht HELLA von stagnierender bis leicht wachsender Fahrzeugproduktion aus- Aufgrund guter strategischer Ausrichtung hat HELLA das Potenzial, sich auch in diesem Umfeld deutlich besser zu entwickeln als der Markt: mittelfristiger Zielkorridor für Umsatzwachstum bei 5 bis 10 Prozent; mittelfristiges Profitabilitätsziel bei mindestens 8 ProzentLippstadt/Berlin, 26. Februar 2020. Um seinen Erfolgskurs auch in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld fortzusetzen, investiert Licht- und Elektronikexperte HELLA weiterhin konsequent in automobile Zukunftsthemen entlang der großen Markttrends bei gleichzeitigem Fokus auf striktes Kosten- und Effizienzmanagement. Diese zentrale Stoßrichtung hat der Automobilzulieferer nun im Rahmen seines diesjährigen Capital Markets Days in Berlin gegenüber Investoren und Analysten vorgestellt sowie über weitere strategische Entwicklungen informiert."Auf kurze Sicht wird sich die globale Fahrzeugproduktion nicht erholen. Im Gegenteil: Angesichts der aktuellen Coronavirus-Epidemie ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung im Rahmen des Kapitalmarkttages. "Mittelfristig erwarten wir stagnierende bis leicht wachsende Märkte. Aufgrund unserer guten strategischen Ausrichtung haben wir allerdings alle Voraussetzungen, uns auch in diesem Umfeld mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent und einer Profitabilität von über 8 Prozent deutlich besser zu entwickeln als der Markt."Große Kundenaufträge für neue Licht- und ElektroniklösungenZahlreiche Großaufträge für neueste Lichttechnologien und Elektroniklösungen unterstreichen die Stärke und Zukunftsfähigkeit des HELLA Geschäftsmodells. So hat HELLA beispielsweise vor kurzem die Serienproduktion von Radarsensoren auf 77 GHz Basis sowie von Hochvolt-Batteriemanagementsystemen für Elektro- und Hybridfahrzeuge aufgenommen, um zentrale Markttrends wie Autonomes Fahren und Elektrifizierung weiter voranzutreiben. "Diese Kundenaufträge verdeutlichen einmal mehr, dass wir schon heute von der Transformation der Mobilität profitieren und wesentliche Wachstumsfelder besetzen. Wir erwarten daher, dass wir die Umsätze in diesen Bereichen in den nächsten Jahren signifikant steigern können", sagte Dr. Rolf Breidenbach.Zudem forciert HELLA mit der Scheinwerfertechnologie "Digital Light SSL | HD" die Digitalisierung der automobilen Lichttechnik. Die Technologie ist eine konsequente Weiterentwicklung und Miniaturisierung bestehender Matrix-LED-Systeme. Mit über 30.000 Lichtpunkten ermöglicht sie eine Vielzahl neuer sicherheits- und komfortrelevanter Funktionalitäten, beispielsweise in Form optischer Spurassistenten oder projizierter Schutzzonen für Fahrradfahrer und Fußgänger. Die Serienproduktion der SSL | HD-Technologie wird im Sommer 2022 anlaufen.Um Wachstumschancen des Branchenwandels zu nutzen, wird HELLA zudem das bestehende Partnernetzwerk kontinuierlich ausbauen. Beispielsweise hat HELLA vor kurzem eine Entwicklungspartnerschaft mit dem US-amerikanischen Start-up-Unternehmen Oculii im Bereich leistungsstarker Radarlösungen vereinbart. Zugleich stoßen die neu etablierten Kooperationen mit den französischen Technologiepartnern Faurecia im Bereich der Fahrzeuginnenbeleuchtung sowie Plastic Omnium auf dem Gebiet integrierter Lösungsansätze für den Front- und Heckbereich von Fahrzeugen auf positive Resonanz im Markt. So konnten im Rahmen beider Partnerschaften bereits erste Serien- bzw. Vorentwicklungsprojekte akquiriert werden.Strikte Kostendisziplin und ProzessoptimierungenIm Rahmen des Kapitalmarkttages hat HELLA zudem hervorgehoben, die Phase der aktuellen Marktschwäche intensiv zu nutzen, um Kostenstrukturen und Effizienzen weiter nachhaltig zu optimieren. "Wir haben bereits frühzeitig ein umfassendes, vorausschauendes Kostenmanagement eingeführt, mit dem wir allein im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 60 Millionen Euro einsparen konnten. Diesen Ansatz werden wir mit Blick auf das unverändert herausfordernde Marktumfeld weiter fortsetzen", sagte HELLA CFO Bernard Schäferbarthold. "Zugleich werden wir unsere Effizienz unternehmensweit erhöhen, indem wir beispielsweise die Digitalisierung administrativer Unternehmensprozesse und die Automatisierung in der Produktion weiter vorantreiben. Auf dieser Basis halten wir es für realistisch, in Verbindung mit organischem Wachstum unser Profitabilitätsziel von 8 Prozent mittelfristig zu erreichen."Die vollständige Präsentationsunterlage zum Capital Markets Day 2020 finden Sie auf der HELLA Homepage im Bereich Investor Relations unter Publikationen.Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presseHELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge.Weitere Informationen erhalten Sie von: Dr. Markus Richter Unternehmenssprecher HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt Deutschland Tel.: +49 (0)2941 38-7545 Fax: +49 (0)2941 38-477545 Markus.Richter@hella.com www.hella.com26.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir ISIN: DE000A13SX22 WKN: A13SX2 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 983931Ende der Mitteilung DGAP News-Service983931 26.02.2020