Coronavirus trübt Aussichten bei TUI. Kurs sinkt auf unter 8,50 Euro. Um- bzw. Neubuchungen schlagen auf Profitabilität des Konzern. Vorsitz Joussen investiert 21 Millionen Euro in innovative neue Software zur optimalen Angebotsverarbeitung. Das sicherheitsbedingte Flugverbot der Boeing 737 Max trifft den Reiseveranstalter TUI hart. Der Ausfall beläuft sich in den Geschäftsjahren 2018/19 und 2019/20 auf in Summe 650 Millionen Euro. Die andauernde ...

