(Trendbrief) - Der Kursverfall an den globalen Börsen setzte sich gestern ungehindert fort. An den Märkten herrscht weiterhin Angst vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Corononavirus. Unsere 14 führenden Leitbarometer verloren im Durchschnitt 2% an Wert. Damit hat sich das technische Bild weiter eingetrübt. Denn inzwischen notieren nur noch neun Barometer oberhalb der...

Den vollständigen Artikel lesen ...