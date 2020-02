LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Licht- und Elektronikspezialist Hella will sich deutlich besser entwickeln als der Markt. Beim Umsatz will das Unternehmen trotz Coronavirus und schwächerer Nachfrage aus der Automobilindustrie mittelfristig um 5 bis 10 Prozent zulegen, wie am Mittwoch am Kapitalmarkttag in Berlin mitteilte. Die Profitabilität soll mit Hilfe eines strikten Sparkurses mindestens bei 8 Prozent liegen.



Die Produktion für leichte Fahrzeuge werde sich wahrscheinlich nicht kurzfristig erholen, sagte Unternehmenschef Rolf Breidenbach laut Mitteilung. Mittelfristig erwarte das Unternehmen einen stagnierenden oder leicht wachsenden Markt./mne/fba

