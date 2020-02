Bis auf exakt 2,00 Euro ging es für die Naga-Aktie (WKN: A161NR) am Mittwoch letzter Woche. Nun hat sich der Kurs abgekühlt auf 1,20 Euro. Damit handelt das Papier noch immer rund +100% über seinen Januar-Tiefs bei unter 0,60 Euro.

SD-Leser hatten nach einem Einstieg rund um die 60-Cent-Marke zwischenzeitlich tolle Gewine mitgenommen. Zeit für eine nüchterne Betrachtung.

Durch die "Naga 2.0"-Transformation möchte das Fintech-Unternehmen aus Hamburg mithilfe neuer Produkte neue Kundengruppen und Zielmärkte erreichen. Naga ist wesentlich vom Erfolg seines Social-Trading-Portals "NAGA Trader" abhängig. Dieses weiterzuentwickeln kostet allerdings Kapital, das bisher zum Teil Hauptanteilseigner Fosun bereitstellte.

Die gestiegene Dynamik in diesem Geschäftsfeld ist nicht von der Hand zu weisen - was am Umsatzsprung im vierten Quartal deutlich wird - diese gilt es aber auch zu halten.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...