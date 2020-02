KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Neue VERIANOS Anleihe ist 'attraktiv'DGAP-News: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Neue VERIANOS Anleihe ist 'attraktiv'26.02.2020 / 13:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Neue VERIANOS Anleihe ist "attraktiv"* KFM Deutsche Mittelstand AG bewertet aktuellen VERIANOS Bond mit 4,5 von 5 möglichen Sternen* "Unverändert hohe Eigenkapitalquote und gute Bonitätskennziffern"* Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 6,00 % p.a., Laufzeit 5 Jahre* Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis 3. März 2020, 12:00 UhrKöln/Frankfurt am Main, 26.02.2020 - Die neue, derzeit per Privatplatzieung in der Zeichnung befindliche Anleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft - als Immobilienunternehmen an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agierend - ist durch das KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer als "attraktiv, positiver Ausblick" bewertet worden. In ihrer heute veröffentlichten Einstufung zur 6,00 % VERIANOS Anleihe spricht die KFM dem Bond 4,5 von 5 möglichen Sternen zu. Als unabhängiger Experte am Markt für Unternehmensanleihen bewertet und gewichtet die KFM Deutsche Mittelstand AG regelmäßig ausgewählte Anleihen. Eine besondere Stärke des VERIANOS Geschäftsmodells sieht die KFM in der Verknüpfung von Analyse-, Strukturierungs- und Umsetzungskompetenz bei komplexen Immobilienprojekten, wie beispielsweise derzeit bei der Quartiersaufwertung zum Wohngebiet des ehemaligen Fischereiviertels "El Cabanyal" in Valencia, welches jüngst zu einem der "coolsten" Stadtviertel Europas von der englischen Tageszeitung "The Guardian" auserkoren wurde.VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer: "Wir freuen uns natürlich sehr über diese Beurteilung und wissen, dass unser seit Unternehmensgründung in 2011 stabiles Geschäftsmodell, unsere solide Finanzstruktur und unsere Wachstumsaussichten dabei wichtige Aspekte sind." Nach erfolgter BaFin-Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) geht VERIANOS davon aus, mit bestehenden und neuen Investmentprodukten ein deutlich höheres Transaktionsvolumen und damit steigende Ergebnisse in den kommenden Jahren zu erreichen. Die Internationalisierung soll weiter nach vorne gebracht und Opportunitäten sowie unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Märkten EU-weit genutzt werden. "Unser Ziel ist, unser Geschäftsmodell in den kommenden Jahren kontrolliert und nachhaltig zum Wohle unserer Anleger unter Berücksichtigung höchster Transparenz und Verlässlichkeit weiter zu entfalten", so Tobias Bodamer.Das Emissionsvolumen der neuen VERIANOS Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Zinssatz ist festgelegt auf 6,00 % p.a, die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt 5 Jahre. Die Zeichnungsfrist für das Private Placement endet voraussichtlich am 3. März 2020 um 12:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. VERIANOS plant die Erlöse der ersten Tranche der Anleiheemission vor allem in Co-Investments in bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund investieren. Damit werden die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet, wodurch die nachhaltige, langfristige Fortentwicklung gewährleistet ist.Über VERIANOS VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Vorstand - Tobias Bodamer T +49 69 69 768 88 100 E-Mail: ir@verianos.comFinanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke, Achim Josten T +49 221 9140 970 E-Mail: verianos@ir-on.com26.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 984051Ende der Mitteilung DGAP News-Service984051 26.02.2020