Ziel ist es, die Einführung der Open-RAN-Technologie zu beschleunigen.

Mavenir, ein branchenführender Anbieter von End-to-End-Cloud-nativer Netzwerksoftware für CSPs, gab heute die Einführung des Evenstar Remote Radio Head (RRH) in Zusammenarbeit mit Facebook Connectivity, MTI, der Deutschen Telekom und anderen Partnern bekannt. Ziel des Programms ist es, die Einführung der Open-RAN-Technologie zu beschleunigen.

Das Evenstar-Programm wird einen Beitrag zum OpenRAN-Ökosystem leisten, indem es sich auf die Erstellung von Allzweck-RAN-Referenzdesigns für 4G- und 5G-Netze konzentriert, die auf die 3GPP- und O-RAN-Spezifikationen abgestimmt sind, und wird dazu beitragen, die Einführung von TIP OpenRAN Project Group Solutions zu beschleunigen. RRHs, Verteilereinheiten und Steuergerätesoftware waren bisher nur als Paket erhältlich, was die Möglichkeiten zur Abdeckung von Vorstadt- und ländlichen Gebieten einschränkt. Durch die Entkopplung dieser Komponenten soll das Evenstar-Programm den Mobilfunknetzbetreibern ermöglichen, die beste Technologie ihrer Klasse zu wählen und Lösungen von einer wachsenden Zahl von Technologiepartnern zu implementieren.

Es wird erwartet, dass die Evenstar-Familie schließlich mehrere "Remote Radio Head"-Produkt-SKUs (RRH) umfasst, darunter FDD B3 (4T4R 4X40W) und B28 2T4R 2x80W. Die RRH-Architektur basiert auf den Spezifikationen des Fronthaul von O-RAN Alliance, die auf Split 7.2 basieren.

"Das Evenstar-Programm wird von einer Gruppe gleichgesinnter Organisationen unterstützt, die das gemeinsame Ziel haben, die Einführung von Open RAN zu beschleunigen. Durch diese Zusammenarbeit hoffen wir, RRHs mit den neuesten Funktionen und zu wettbewerbsfähigen Preisen herauszubringen. Das Evenstar-RRH und das Programm selbst werden dazu beitragen, den Wettbewerb sowohl bei den technischen Spezifikationen als auch beim Preis zu ebnen", sagte Mikael Rylander, SVP und GM der Radio Access Business Unit bei Mavenir.

"Mit dem Projekt Evenstar arbeitet Facebook Connectivity mit Mavenir und anderen Ökosystem-Organisationen zusammen, um den Aufbau von RAN-Hardwarekomponenten für 4G- und 5G-Netzwerke zu unterstützen", sagte Dan Rabinovitsj, Vice President für Facebook Connectivity. "Ein gesundes Ökosystem von OpenRAN-Anbietern spielt eine wichtige Rolle bei neu entstehenden Implementierungen für 4G- und 5G-Netzwerke, die auf offenen Architekturen basieren und verschiedene Einsatzszenarien und Anwendungsfälle abdecken."

"Als einer der Evenstar-Partner fühlt sich MTI geehrt, mit der Integration unserer Digital- und HF-Technologie und dem O-RAN-7,2x-Funktionssplit eine zuverlässige und fortschrittliche RRH-Lösung für das innovative offene Ökosystem zu liefern", sagte Allen Yen, Chairman CEO von MTI.

"Um von offenen, zerteilten RAN-Lösungen der nächsten Generation zu profitieren, die in verschiedenen Einsatzszenarien für 4G- und 5G-Netzwerke implementiert werden können, ist es wichtig, dass die Deutsche Telekom mit innovativen Partnern zusammenarbeitet, die eine O-RAN-konforme Technologie vorantreiben", sagt Abdurazak Mudesir, SVP Technology Architecture Innovation, Deutsche Telekom. "Diese Zusammenarbeit zwischen den Communities von O-RAN und TIP ist ein wichtiger Beitrag zum Wachstum dieses Ökosystems und zur Beschleunigung der Kommerzialisierung der Open-RAN-Technologie."

Der Evenstar-RRH wird Mitte 2020 als Teil des Evenstar-Programms verfügbar sein, wobei eine Erweiterung auf andere Open-RAN-Architekturen geplant ist.

Für weitere Informationen: https://telecominfraproject.com/tip-community-momentum-driven-by-new-operator-demand-technology-solutions-and-industry-alliances/

Über MTI

Microelectronics Technology Inc. (MTI) ist ein Hochtechnologieunternehmen, das sich seit mehr als 35 Jahren auf die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Produkten der drahtlosen Kommunikation spezialisiert hat. Basierend auf seiner Kernkompetenz im Bereich HF/Mikrowellen hat MTI eine führende Position in den Bereichen Remote Radio Heads, Mikrowellen-Funkgeräte, Satelliten-Transceiver und ODUs, drahtlose Breitband-Zugangsprodukte sowie RFID-Lesegeräte und -Module (Radio Frequency Identification) erreicht. Mit dieser hervorragenden Leistung hat MTI wertvolle, langfristige Partnerschaften mit weltweit führenden Partnern aufgebaut.

Über Facebook Connectivity

Konnektivität ist das Herzstück der Mission von Facebook, den Menschen die Kraft zu geben, Gemeinschaft aufzubauen und die Welt näher zusammenzubringen. Entscheidend für diese Mission ist ein qualitativ hochwertiger Internetzugang, der den Menschen eine Stimme gibt und Möglichkeiten zum Austausch von Wissen schafft, was lokale Gemeinschaften und globale Wirtschaften stärken kann. Facebook Connectivity arbeitet eng mit Partnern wie Mobilfunkbetreibern, Geräteherstellern und anderen zusammen, um Programme und Technologien zu entwickeln darunter Express WiFi, Magma und Terragraph die die Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und das Bewusstsein für einen hochwertigen Internetzugang erhöhen und mehr Menschen zu einem schnelleren Internet bringen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://connectivity.fb.com.

Über Mavenir

Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von cloudnativer End-to-End-Netzwerksoftware, der für Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs) neue Maßstäbe in der Netzwerkökonomie setzt. Unsere innovativen Lösungen bereiten den Weg zu 5G mit 100 softwarebasierten, durchgehenden Cloud-Native-Netzwerklösungen. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Dank Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungen, durch die sich Kosten senken, sowie Einnahmen generieren und sichern lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

