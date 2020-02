Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der irische Notenbankpräsident Gabriel Makhlouf hat vor eiligen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) in Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Vor zwei Wochen habe er gesagt, es sei noch zu früh zu sagen, wie die EZB darauf reagieren solle. Auch zwei Wochen später denke er "immer noch, dass es zu früh ist, zu einem Ergebnis zu kommen, was die EZB tun sollte", sagte der Governor der Central Bank of Ireland, der Mitglied des EZB-Rats ist.

Man müsse dies noch analysieren. "Wenn wir Evidenz haben, sollten wir zu einer evidenzbasierten Schlussfolgerung kommen." Die EZB solle jetzt aber "keine eiligen Maßnahmen ergreifen", sagte Makhlouf in Berlin bei einer Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf eine entsprechende Frage.

