Toyota investiert weitere 400 Millionen US-Dollar in das chinesische Startup Pony.ai. Gemeinsam soll an Lösungen für autonomes Fahren nach Level 4 und 5 gearbeitet werden. Mit der neuerlichen Großinvestition erweitert Toyota sein finanzielles Engagement beim chinesischen Startup Pony.ai. Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligte sich Toyota mit weiteren 400 Millionen an der insgesamt mit 462 Millionen Dollar bewerteten Kapitalrunde. Pony.ai erreicht Marktbewertung von mehr als 3 Milliarden Dollar Pony.ai erreicht nun eine Gesamtkapitalausstattung von ...

