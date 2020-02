FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Eckdaten zum vierten Quartal von 135 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Als enttäuschend wertete Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass sich die operative Marge (Ebit) im laufenden Jahr nicht erheblich verbessern dürfte. Er senkte die Schätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem und im kommenden Jahr./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 10:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 11:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006916604

