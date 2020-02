AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sparmaßnahmen angekündigt. Investitionen würden vorerst gestoppt, es werde ein vorläufiger Einstellungsstopp verhängt, berichteten niederländische Medien am Mittwoch. Mitarbeiter seien aufgefordert worden, wenn möglich jetzt ihre Urlaubstage zu nehmen. Ein KLM-Sprecher sprach von "Vorsorgemaßnahmen".



Niederländische Medien zitieren einen Brief von KLM-Finanzchef Erik Swelheim: "Die Auswirkung des Coronavirus ist sehr groß und kann nur durch Kosteneinsparungen und einen niedrigen Ölpreis aufgefangen werden." Die Airline befürchte Umsatzeinbußen durch eine weitere Verbreitung des Virus auch in Europa.



KLM hatte Flüge nach China wegen des Corona-Ausbruches seit Ende Januar ausgesetzt./ab/DP/eas

