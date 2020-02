San Francisco, Kalifornien, und Tel Aviv, Israel, Feb. 26, 2020 erhalten hat. Die Zertifizierung bestätigt, dass AllCloud über bewährte Technologie und umfassende Fachkenntnisse für eine erfolgreiche Migration zu AWS verfügt und seine Kunden über alle Phasen komplexer Migrationsprojekte hinweg kompetent unterstützen kann - von der Analyse über die Planung und Migration bis hin zum Betrieb.



Mit dem AWS-Status "Migration Competency" wird AllCloud als Mitglied des AWS Partner Networks (APN) ausgezeichnet. APN-Mitglieder zeichnen sich durch spezielles Fachwissen und nachgewiesene Kundenerfolge mit einem besonderen Schwerpunkt im Lösungsbereich "Migration Delivery" aus. Um diesen Status zu erhalten, müssen APN-Partner über umfassende AWS-Kenntnisse verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.

"AllCloud hat stark in die Entwicklung eines Frameworks für Migration und Modernisierung investiert, mit dem wir Kunden dabei unterstützen, eine solide Grundlage für die Zukunftssicherheit ihres Unternehmens zu schaffen", so Lahav Savir, Mitbegründer, EVP und Chief Architect of Cloud Platforms bei AllCloud. "Die Auszeichnung mit dem Status ‚Migration Competency' bestätigt uns in unserem Fokus auf AWS-Lösungen und in unserem Ziel, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT zu unterstützen - damit sie wirklich cloud-nativ werden und dadurch ihre Agilität und Innovationskraft erhöhen."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Organisationen aller Größen, vom Start-up bis hin zum internationalen Unternehmen. Zur Unterstützung der nahtlosen Integration und Bereitstellung dieser Lösungen hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm eingeführt. So können Kunden auf der Suche nach Technologie- und Beratungsunternehmen APN-Partner mit umfassenden Branchenerfahrungen und Fachkenntnissen problemlos erkennen.

AllCloud arbeitet bei der Cloud Migration eng mit IT-Teams der Kunden zusammen, um einen reibungslosen und effizienten Übergang in die Cloud zu gewährleisten. Die Enterprise Landing Zone von AllCloud bietet ein automatisiertes Framework, mit dem die Workloads eines Unternehmens schnell in die Cloud migriert werden - sicher und unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Unsere Anwendungsmigration modernisiert die Plattform und die Anwendungen eines Unternehmens, damit dieses die Vorteile cloud-nativer Technologien - z. B. Skalierbarkeit, Performance und Kostenvorteile - optimal nutzen kann.

"Harel Insurance ist stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf digitale Technologien setzt", so Eyal Efrat, stellvertretender CEO und CIO bei Harel Insurance and Finance. "Um diese Transformation zu unterstützen, haben wir uns für einen Ansatz entschieden, der die Cloud priorisiert. Wir haben AllCloud aufgrund des Fachwissens, der umfassenden Erfahrung auf dem Markt und des bewährten Frameworks als AWS-Berater gewählt, um uns bei unserer AWS-Migrationsstrategie und der Umsetzung zu unterstützen."

Über AllCloud

AllCloud ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, das nützliche Tools für die Cloud-Transformation bereitstellt. Mit einer einzigartigen Kombination aus Know-how und Flexibilität fördert AllCloud innovative Cloud-Lösungen und unterstützt Unternehmen dabei, die Vorteile der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen.

Als AWS Premier Consulting Partner und Salesforce Platinum Partner unterstützt AllCloud Kunden bei der Vernetzung ihrer Front- und Back-Offices. Dazu entwickelt es ein neues Betriebsmodell, das es den Kunden ermöglicht, sowohl die Vorteile von Salesforce als auch die von AWS zu nutzen. AllCloud nutzt ein robustes Ökosystem aus Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices. Damit ist AllCloud bei jedem Schritt in der Cloud-Transformation ein zuverlässiger Partner, der seine Kunden dabei unterstützt, in einer sicheren Cloud-Umgebung operative Exzellenz zu erreichen.

AllCloud verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung und ein Portfolio mit Tausenden von erfolgreichen Cloud-Bereitstellungen und betreut Kunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika.