Ebay ändert mal wieder einige Regeln für gewerbliche Verkäufer. Diese können jetzt gezielt bestimmte Rechte für ihr Konto an Mitarbeiter übertragen. Auch bei den Preisvorschlägen gibt's ein paar Neuerungen. Ebay hat heute eine Reihe von Neuerungen für gewerbliche Händler angekündigt. Die schon 2018 angekündigte neue Zahlungsabwicklung wird in den nächsten Monaten für die Mehrheit der gewerblichen Händler in Deutschland verpflichtend. Sie soll eine verbesserte Kauf- und Verkaufserfahrung bei Ebay ermöglichen und sämtliche Payment-relevanten Daten an einem Ort bereithalten. Dort sollen beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...