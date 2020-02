InflaRx (WKN: A2H7A5) kann dem negativen Börsensentiment mit positiven Studien-News trotzen: Der an der Nasdaq notierte deutsche Pharmaforscher meldet "ermutigende" erste Daten zu seinem Hauptwirkstoffkandidaten IFX-1 in der Indikation Pyoderma gangraenosum, einem seltenen Hautgeschwür, in der laufenden Phase 2a der klinischen Entwicklung.

Zwei von fünf Patienten hätten nach einer ersten Auswertung der Studie eine vollständige Remission verzeichnet, so InflaRx. Der Trial soll nun auf 18 Patienten ausgeweitet werden. Die Daten will man heute im Detail auf der SVB Leerink Global Healthcare Conference präsentieren.

Nach den erfreulichen News schießt die InflaRx-Aktie auf bis zu 5,25 USD im vorbörslichen Handel in die Höhe. Im Oktober letzten Jahres rieten die Experten vom No Brainer Club, den Wert bis zur Marke von 2,75 USD stark zu kaufen. Ausgehend von seinem damaligen Tiefstand bei 2,17 USD notierte der Kurs heute bereits +142% höher. Noch in der letzten Woche schrieben wir in unserer NBC-Wochenausgabe:

Wer sich die Gier erlauben möchte, kann weiterlaufen lassen (...) Wir halten weitere +50% bis +100% für realistisch (...).

