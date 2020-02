FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Niederlassung der MTU Aero Engines AG in Kanada wird künftig die F138-Triebwerke der amerikanischen Luftwaffe betreuen. Das Unternehmen übernehme für die nächsten zehn Jahre die Instandhaltung, Reparatur und Überholung von Triebwerken und Bauteilen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Wert des Auftrags, der bis Februar 2030 läuft, beträgt 225 Millionen US-Dollar.

Das Triebwerk F138 ist die militärische Variante des CF6-80C2. Vier dieser Antriebe bringen die C-5M Super Galaxy, das größte Flugzeug in der Flotte der United States Air Force, in die Luft. Das CF6-80C2 wurde erst vor Kurzem in das Portfolio der MTU Maintenance Canada aufgenommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2020 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.