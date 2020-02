MediClin AG: Konzernumsatz um 4,3 % auf 673,1 Mio. Euro gesteigert - das vorläufige Konzernbetriebsergebnis beträgt 22,4 Mio. EuroDGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis MediClin AG: Konzernumsatz um 4,3 % auf 673,1 Mio. Euro gesteigert - das vorläufige Konzernbetriebsergebnis beträgt 22,4 Mio. Euro26.02.2020 / 15:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Konzernumsatz um 4,3 % auf 673,1 Mio. Euro gesteigert - das vorläufige Konzernbetriebsergebnis beträgt 22,4 Mio. EuroDie MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hat im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz in Höhe von 673,1 Mio. Euro (Vorjahr: 645,1 Mio. Euro) erzielt. Der Umsatzanstieg beträgt 28,0 Mio. Euro oder 4,3 %.Das vorläufige Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) beläuft sich auf 22,4 Mio. Euro (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro).Das vorläufige Konzernergebnis beträgt 9,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis je Aktie liegt bei 0,20 Euro (Vorjahr: 0,16 Euro).Umsatzwachstum im Segment Postakut und AkutIm Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 16,2 Mio. Euro oder 4,1 % von 400,5 Mio. Euro auf 416,7 Mio. Euro. Das vorläufige Segmentergebnis beträgt 23,0 Mio. Euro (Vorjahr: 20,5 Mio. Euro). Im Segment Akut verbesserte sich der Umsatz um 12,3 Mio. Euro von 224,3 Mio. Euro auf 236,6 Mio. Euro oder um 5,5 %. Das vorläufige Segmentergebnis beträgt 1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,2 Mio. Euro). Im Geschäftsfeld Pflege sank der Umsatz leicht von 15,5 Mio. Euro auf 15,3 Mio. Euro.Weiterer Anstieg der MitarbeiterzahlenZum 31. Dezember 2019 waren im Konzern 10.474 Mitarbeiter beschäftigt, wobei sich die Zahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr insbesondere im pflegerischen Bereich deutlich erhöht hat. Die Zahl der Vollzeitkräfte lag im Durchschnitt des Jahres 2019 bei 7.431 Vollzeitkräften (Vorjahr: 7.226 Vollzeitkräfte).Solide FinanzstrukturDie Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 21,2 % und die Nettofinanzverschuldung 62,5 Mio. Euro. Neben den liquiden Mitteln in Höhe von 37,3 Mio. Euro stehen dem Konzern Kreditlinien zur Finanzierung von Kapazitätserweiterungen in den medizinischen Schwerpunkten der MEDICLIN und somit für weiteres Umsatzwachstum zur Verfügung.Im Geschäftsjahr 2019 wurden 48,2 Mio. Euro (Vorjahr: 49,3 Mio. Euro) in das Anlagevermögen (brutto) investiert. Für Instandhaltung und Wartung wurden 17,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro) aufgewendet.Der Geschäftsbericht 2019 ist ab dem 26. März 2020 unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.Über die MEDICLIN AG (Ticker: MED; WKN: 659 510)Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und neun Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.500 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.MEDICLIN ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.26.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MediClin AG Okenstraße 27 77652 Offenburg Deutschland Telefon: +49 (0)781 488-326 Fax: +49 (0)781 488-184 E-Mail: alexandra.muehr@mediclin.de Internet: www.mediclin.de ISIN: DE0006595101 WKN: 659510 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 984177Ende der Mitteilung DGAP News-Service984177 26.02.2020