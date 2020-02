Mainz (ots) - Im brandenburgischen Bad Saarow finden derzeit die Dreharbeiten für die ZDF-Koproduktion mit dem Arbeitstitel "PRICKS" statt. "PRICKS" ist eine fünfteilige satirische Mini-Serie zur MeToo-Thematik und im Formatlabor Quantum der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel entstanden. Regie führen Isabell Suba und Lilli Tautfest. Die Drehbücher schrieben Viktoria So Hee Alz und Florian Frei. Es spielen Bärbel Schwarz, Karin Hanczewski, Sebastian Brandes, Nikolaus Kühn, Steffen C. Jürgens, Karim Ben Mansur und Belinde Ruth Stieve.Eine kleinkriminelle Betrügerin und eine feministische Gewalttäterin brechen aus dem Gefängnis aus. Auf der Suche nach einem Versteck treffen sie in einem abgelegenen Landhaus in Brandenburg auf vier Männer: Einen Filmproduzenten, einen Frauenarzt, einen Start-up-Gründer und einen Fußballprofi. Die Männer wollen sich dort, mehr oder weniger freiwillig, mit einer Therapie rehabilitieren, nachdem sie im Zuge der MeToo-Bewegung ihre sexuellen Übergriffe nicht länger leugnen können. Aus Angst, entdeckt zu werden, geben sich die Frauen als Verhaltenstherapeutinnen aus. Wobei ihre unkonventionellen Methoden nur ein Ziel haben: Die wohlhabenden Patienten um deren Geld zu erleichtern und damit ihre Flucht nach Übersee zu finanzieren. Doch ihre eigenwillige Behandlung bringt unerwartete Ergebnisse - für beide Seiten."PRICKS" eine Produktion von Lupa Film (Produzent: Felix von Boehm) in Koproduktion mit dem ZDF, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg. Die Redaktion haben Claudia Tronnier und Julia Deumling (beide ZDF/Das kleine Fernsehspiel) und Simon Ofenloch (ZDF/ARTE). Gedreht wird voraussichtlich bis 5. März 2020. Die Ausstrahlung ist für den Frühsommer 2020 geplant.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/prickshttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4531504