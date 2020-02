Galan Lithium vor Erwerb hochgradiger Nachbarliegenschaften Erst vor wenigen Wochen hatte Galan Lithium Ltd. (ASX:GLN, WKN: A2N4CD) über die vielversprechenden Ergebnisse der Bodenproben seiner Konzessionen "Rana de Sal" und "Pata Pila" berichtet. Während die primäre Ressourcenschätzung noch in Arbeit ist, schaut der Lithiumexplorer aus Perth sich nach neuen Zielgebieten um - und wird in der ...

