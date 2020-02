Der ungarische Anbieter GreenGo startet einen elektrischen Carsharing-Dienst in Prag. Die Flotte wird zu Beginn 100 VW e-Up umfassen und soll binnen drei Monaten verdoppelt werden. GreenGo ist auch in Budapest aktiv, wo die Flotte im vergangenen Jahr von anfangs 45 auf 300 E-Autos erweitert wurde. Das Geschäftsgebiet in der tschechischen Hauptstadt wird lokalen Medienberichten zufolge 35 Quadratkilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...