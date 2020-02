Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), ein führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat seine "SuperDSS"-Lösung mit Unterstützung für Tri-Rat Dynamic Spectrum Sharing vorgestellt. Damit steht Netzbetreibern das volle Spektrum zur 5G-Migration zur Verfügung. ZTE präsentierte außerdem sein aktuelles, vollwertiges 5G-Produktportfolio mit dem Ziel, den Nutzern ein hochklassiges Internet-Erlebnis zu bieten.ZTEs neue 5G-Serie auf Basis von branchenführenden 7-nm-Prozess-Chipsätzen und NSA/SA Dual Mode-Architektur eignet sich ideal für die universelle 5G-Bereitstellung im vollen Frequenzband. Sie erfüllt wichtige Anforderungen wie großflächige Abdeckung und unterstützt Anwendungsszenarien wie Innenbereiche, Hotspot und Straßen sowie Schnellzugtunnel.Auf Grundlage der branchenweit ersten 5G-Lösung für Internet im Flugzeug unterstützt ZTE Netzbetreiber beim Aufbau erstklassiger 5G-Netze mit voller Abdeckung, hoher Kapazität, schneller Bereitstellung und hoher Kosteneffektivität.Ultra-Breitband-Produktreihe vereinfacht RAN Sharing und flexible WeiterentwicklungFür großflächige 5G-Abdeckungsszenarien hat ZTE mit 5G AAU ein kompaktes Spitzenprodukt speziell für die 400-MHz-Bandbreite hervorgebracht. Es ist das wettbewerbsfähigste Produkt für das 3,5-GHz-Frequenzband. Mit der 400-MHz-Bandbreite erfüllt es perfekt die Anforderungen in Bezug auf RAN Sharing bzw. Spektrumintegration über das gesamte N78-Band und bietet maximale Flexibilität für Netzbetreiber bei der Bereitstellung und Weiterentwicklung ihrer Netze. Das Gewicht von 22 kg unterschreitet die EU-Vorgabe von 23 kg für die Installation durch eine einzelne Person. So wird der Arbeits-, Zeit- und Kostenaufwand reduziert.Neben dem Spitzenprodukt umfasst das ZTE 5G-Produktportfolio eine AAU mit einer Ausgangsleistung von bis zu 320 W für RAN Sharing. Die Dual-Band 5G AAU mit Unterstützung für 2,6 GHz und 3,5 GHz hilft Netzbetreibern dabei, die Standortanforderungen leichter zu erfüllen. Sie ermöglicht eine reibungslose Umstellung von 4G auf 5G mit effizienterer Nutzung verstreuter Spektrumressourcen.ZTEs QCell 5G-Lösung für den Innenbereich bietet nicht nur Multi-Modus- und Multi-Frequenz-4TR-Produkte mit extrem hoher Bandbreite und Kapazität, sondern auch ein kostengünstigeres 2TR-Produkt mit Unterstützung der 300-MHz-Bandbreite - die ideale Lösung für RAN Sharing im Innenbereich und schnelle, kostensparende 5G-Bereitstellung.Unisite+: zügige parallele Bereitstellung von 2G, 3G, 4G und 5G mit weniger GerätenMit UniSite+, dem verbesserten Nachfolgeprodukt der UniSite-Lösung, verfolgt ZTE das Ziel, bei minimalem Geräteeinsatz das Maximum aus Funkzugangstechnologien (RAT), Frequenzbändern und Kapazität herauszuholen. Dank des A + P-Designs lassen sich alle Antennen ersetzen, und eine neue 5G AAU erfordert nur ein einziges Funkmodul. Die aktive Komponente der Lösung bietet flexible Optionen zwischen 64TR und 32TR über das N78-, N41- und N79-Frequenzband. Die passive Komponente bietet 14 Ports und unterstützt sämtliche sub-3GHz-Frequenzbänder.Bei der Lösung kommen zwei Tri-Band UBR-Produkte zum Einsatz, das branchenweit erste 1,8G+2,1G+2,6G-Produkt und das 700M+800M+900M mit der höchsten Kapazität und kleinesten Baugröße der Industrie.Mit der UniSite+-Lösung sind Netzbetreiber in der Lage, auf einfache Weise das "1 + 2 = 7"-Konzept zu realisieren (bei dem eine Antenne und zwei Funkmodule die All-RAT-Bereitstellung mit 7 Frequenzbändern unterstützen). Es ist die simpelste Standortlösung der Industrie und reduziert den erforderlichen Geräteeinsatz um 70 %.Neben dem vereinfachten Funkübertragungssystem hat die neueste Basisbandtechnologie ebenfalls einen Quantensprung vollzogen. ZTE hat die branchenweit erste All-RAT-Basisbandplatine herausgebracht, die 2G, 3G, 4G und 5G in einer einzigen Platine unterstützt. Dies erleichtert die Weiterentwicklung des 5G-Netzes ohne irgendwelche Standortmaßnahmen.Aber ZTE hat es nicht nur geschafft, die Komplexität der Funkanlagen deutlich zu vereinfachen. Chipsätze der nächsten Generation und hocheffiziente Leistungsverstärker reduzieren den Energieverbrauch der Geräte um 30 %.Um die Anforderungen hinsichtlich der 5G-Übertragung zu erfüllen, verfügt die UniSite+-Lösung außerdem über die neuesten Mikrowellenprodukte mit einer maximalen Übertragungskapazität von 25 Gbit/s und verbesserter Latenzzeit. Darüber hinaus funktioniert die Lösung mit der normalen Frequenzband-Mikrowelle einer Drittlösung, um eine Multiband-Gruppe zu bilden. Die Lösung eignet sich daher perfekt für MPLS/SDN-Netzupgrades mit maximaler Rendite seitens der Netzbetreiber.Mit ZTEs mehrdimensionalen Lösungen werden Grenzen neu abgestecktNeben Lösungen für großflächige Abdeckung und Innenbereiche umfasst das ZTE-Portfolio Lösungen für Schnelltransportszenarien wie Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken, Magnetschwebebahnen, Tunnel und Internet im Flugzeug. ZTE bietet hochintegrierte Multi-Mode- und Multi-Band-Produkte für Mobilfunkmastanlagen speziell für Hotspots, Blindspots und Straßen sowie mmWave-Produkte für Mobilfunkmastanlagen mit hoher Ausgangsleistung und kleiner Baugröße. Dies hilft Netzbetreibern dabei, unabhängig vom Breitengrad eine erstklassige Abdeckung bereitzustellen.In Kooperation mit China Telecom hat ZTE beispielsweise das weltweit erste 5G-Netz für eine Magnetschwebebahn errichtet, das selbst bei hoher Fahrgeschwindigkeit ein nahtloses und stabiles Nutzererlebnis bietet. ZTE hat diese Lösung für zahlreiche weitere Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken geliefert.Mit seiner 5G-Lösung für Internet im Flugzeug erzielt ZTE mehr als den 100-fachen Durchsatz gegenüber herkömmlichen Satellitenlösungen. Eine einzelne Basisstation deckt dabei einen Radius von bis zu 300 km ab. Die Lösung greift auf die gleichen Spektrumressourcen wie die Bodennetze zu. Dadurch sparen Netzbetreiber das Geld für Netzinfrastruktur und Spektrumressourcen. Die 5G-Lösung für Internet im Flugzeug soll noch in diesem Jahr in China kommerzialisiert werden.ZTE ist enge Partnerschaften mit mehr als 70 Netzbetreibern rund um den Globus eingegangen. Auf Basis seiner führenden Expertise auf dem Gebiet von Massive MIMO und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von 5G-Algorithmen hat ZTE die Leistung kommerzieller 5G-Netze verbessert und erstklassige Netze aufgebaut, die Nutzern ein reibungsloses Internet-Erlebnis bei 1 Gbit/s bieten.Als proaktiver und führender Innovator von 5G-Anwendungen kollaboriert ZTE mit globalen Netzbetreibern, um mit seinen 5G SA Ende-zu-Ende-Lösungen die vertikale 5G-Branche zu optimieren. ZTE will seine NSA & SA Dual-Mode Ende-zu-Ende-Produkte und führende Massive MIMO-Technologie kontinuierlich weiterentwickeln und so Netzbetreiber beim Aufbau der besten Netze mit der höchsten Servicequalität und dem ultimativen Benutzererlebnis unterstützen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cnKontakt:für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061080/100842642