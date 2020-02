Beim niederländische Zahlungsabwickler Adyen stehen am Donnerstag (27. Februar) die Zahlen für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2019 auf der Agenda. Der Wirecard-Rivale gilt als enorm wachstumsstark. Das spiegelt sich auch in den Erwartungen. Kann das gutgehen? Im Schnitt erwarten die von Bloomberg befragten Analysten für 2019 einen rund 42-prozentigen Umsatzanstieg auf 493,8 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) wird ein Plus von rund 55 Prozent auf 281,3 Millionen Euro erwartet. ...

