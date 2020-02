Tesla hat angekündigt, mit der Auslieferung des kompakten SUV Model Y am 15. März 2020 zu beginnen. Das ist früher als bislang geplant - noch nie hat der E-Autobauer ein Auto so schnell auf die Straße gebracht. Das Unternehmen hatte im Zuge der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen seinen Investoren mitgeteilt, dass das im März 2019 angekündigte Tesla Model Y gegen Ende des ersten Quartals 2020 an erste Kunden ausgeliefert wird. Ursprünglich sollte das Kompakt-SUV gegen Herbst 2020 vom Band laufen. Jetzt steht fest: Erste Vorbesteller haben von Tesla die Bestätigung erhalten, dass sie ihre neuen ...

