Die Aktie des von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Konzerns hat sich zuletzt auf niedrigem Niveau relativ gut gehalten. Während die Börsen schwächeln, notiert der Steinhoff-Kurs am Mittwoch bei elf Cent - und damit in der Nähe eines Mehrmonatshochs. Das könnte auch an der Aussicht liegen, dass Steinhoff zumindest in einer Hinsicht vor einem Comeback steht.Die Aktie habe gute Aussichten auf einen Wiederaufstieg in den SDAX, berichtet Dow Jones Newswires. Erst Ende Dezember war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...