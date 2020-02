Wir hatten frühzeitig in unserem Beitrag vom 27.01.2020 auf den Zusammenhang der beginnenden Coronavirus-Pandemie und der weitreichenden Sorglosigkeit der Märkte hingewiesen.Wie aber hat sich der VIX-index seither entwickelt? Und was kann man daraus für die aktuelle Prädisposition der Märkte schließen?Wir hatten zuletzt im erwähnten Beitrag darauf hingewiesen, dass der VIX charttechnisch zu diesem Zeitpunkt beim Stand von 17,63 seine beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien überwunden und damit ein Kaufsignal generiert hatte. Dies implizierte mittelfristig steigende VIX Kurse und damit höhere Absicherungskosten. Der aktuelle Stand von 26,38 liegt bereits wieder 50 % über dem Niveau vom 27.01.2020, was auf das deutliche Risiko zu später Absicherungsstrategien hindeutet.

