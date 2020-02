ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte volatil gezeigt, jedoch nach vier Handelstagen mit Verlusten nun ein leichtes Plus eingefahren. Den anfänglichen Abschlägen folgte im Handelsverlauf eine Erholungsbewegung. Impulse kamen dabei vor allem aus den USA, wo die Wall Street nach den zuletzt kräftigen Abverkäufen etwas fester in den Handel gestartet war.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.512 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 92,24 (zuvor: 84,75) Millionen Aktien.

Wie an den anderen Börsen in Europa auch wurde der Handel erneut von Schlagzeilen zum Coronavirus und seinen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft beherrscht. So hat sich das Virus weiter in Europa ausgebreitet und die US-Gesundheitsbehörde CDC hat vor einer Ausbreitung des Coronavirus und erheblichen Auswirkungen auf das öffentliche Leben gewarnt.

Auffallendster Wert im SMI waren Alcon. Die Aktie sprang zeitweise um über 8 Prozent nach oben und schloss schließlich 7,0 Prozent fester. Der Augenheilkonzern hatte bereinigt um Sonderbelastungen wie Kosten für die Abspaltung vom Pharmakonzern Novartis für das vierte Quartal einen Gewinnanstieg ausgewiesen. Für 2020 stellt das Unternehmen weiteres Wachstum und eine höhere Marge in Aussicht.

Aufwärts ging es auch nach Zahlenvorlage für Adecco, und zwar um 2,1 Prozent. Von Händlern wurden die Viertquartalszahlen als "sehr ordentlich" bezeichnet. Adecco habe sich angesichts der wirtschaftlichen Abschwächung gut gehalten. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm über 600 Millionen Euro kam gut an.

Abwärts ging hingegen es vor allem für Finanzwerte, so gaben Credit Suisse als Tagesverlierer 1,4 Prozent ab, Swiss Life verloren 0,8 Prozent. UBS schlossen indessen wenig verändert. Das Index-Schwergewicht Nestle gab 0,1 Prozent nach. Bei den Pharmawerten zeigten sich Novartis 0,4 Prozent leichter, während Roche 0,3 Prozent fester schlossen.

