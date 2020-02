Zürich (ots) - Der deutsche Schuhmarke Birkenstock plant eigene Läden in der Schweiz. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Als Wunsch-Standorte nennt Birkenstock-Chef Oliver Reichert «Zürich, Basel, Luzern und wahrscheinlich auch Bern. Das sind die Leuchttürme, in denen wir unser Sortiment zeigen wollen.» Reichert geht für die Schweiz von «fünf oder sechs Shops» aus, «wobei vier dauerhaft sind und zwei davon als Pop-up-Shops ständig auf der Suche nach der perfekten Location sind». Erste Läden sollen 2020 öffnen: «Wir werden diesen Sommer schon Shops haben.»



