Zürich (ots) - Lea von Bidder, Mitgründerin und seit Anfang Monat CEO des Kinderwunschunternehmens Ava, hat einen Branchenstar an Bord, wie erst jetzt bekannt wird: Ernest Loumaye, Ex-Forschungschef von Ernesto Bertarellis Serono, passionierter Gynäkologe und weltweit führender Unternehmer im Bereich Frauengesundheit, ist seit 2019 Verwaltungsrat von Ava. Die entsprechende Personalie wurde dieser Tage im Handelsregister zusammen mit dem Stabswechsel an der Spitze von Ava von Mitgründer Pascal König zu Lea von Bidder kommuniziert.



Zudem ist Loumaye, CEO der in der Schweiz und in den USA kotierten Obseva, bereits seit 2018 bei Ava investiert, wie er auf Anfrage mitteilen lässt. «Ja, ich bin privat bei Ava investiert», schreibt er. Ava stelle eine «verlässliche und einfache Methode zur Verfügung, mit der Frauen ihre fruchtbaren Tage bestimmen können».



Zu den Investoren von Ava gehören eine Beteiligungsgesellschaft der Credit Suisse, die Zürcher Kantonalbank und der Swisscom-VC-Arm Swisscom Ventures. Aus Berlin ist BTOV im Boot. Ava hat in zwei Finanzierungsrunden fast 38 Millionen Dollar aufgenommen.



