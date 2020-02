Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta027/26.02.2020/18:00) - HOCHDORF verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an der Uckermärker Milch GmbH an die Ostmilch Handels GmbH, welche bisher 40 Prozent der Anteile gehalten hat. Der Verkauf begründet sich mit der strategischen Fokussierung auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients mit den Schweizer Produktionsstandorten. Der Verkauf erfolgt mit dem Vollzugstag am Freitag, 28.02.2020.



Die HOCHDORF Holding AG erwarb per Anfang 2015 eine 60%-Beteiligung an der Uckermärker Milch GmbH. HOCHDORF plante, in diesem Werk unter anderem Babynahrung für Europa sowie für die mittel- und südamerikanischen Märkte zu produzieren. Weil in der Folge die Verkäufe von Swiss made-Babynahrung ein unerwartet starkes Wachstum erlebten, wurden die zusätzlich benötigten Produktionskapazitäten in der Schweiz realisiert.



Fehlende strategische Bedeutung für HOCHDORF Mit dem Entscheid zum Bau der Sprühturmlinie 9 und der damit realisierten Kapazitätserhöhung am Standort Sulgen/Schweiz, verlor die Beteiligung an der Uckermärker Milch GmbH für die HOCHDORF-Gruppe an strategischer Bedeutung. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren in der EU zahlreiche Kapazitäten zur Produktion von Säuglingsmilchen aufgebaut. Damit ist auch mittel- und langfristig eine Investition in Prenzlau für HOCHDORF keine Option mehr. Aus diesem Grund wurde für das Werk eine Käuferin gesucht.



Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung wird die Ostmilch Handels GmbH zur alleinigen Besitzerin der Uckermärker Milch GmbH. "Wir freuen uns, das Werk in einem guten Zustand unserem Partner, der Ostmilch Handels GmbH, übergeben zu können", erklärt Dr. Peter Pfeilschifter, CEO der HOCHDORF-Gruppe. Mit dem Verkauf des Milchwerkes fokussiert sich der Geschäftsbereich Dairy Ingredients der HOCHDORF-Gruppe auf die Produktion in der Schweiz. Der Vollzug der Transaktion ist für Freitag, 28. Februar 2020, vorgesehen.



