Das chinesische Twitter-Pendant Weibo (WKN: A110V7) hat heute, vor Handelsbeginn an der Wall Street, seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt.

Zwar fielen diese erwartet schwach aus und auch der Ausblick konnte, aufgrund des besonders in China tobenden Coronavirus, zunächst nicht überzeugen. Nach vorbörslichen Kursverlusten in Höhe von -10% drehte der Titel im regulären Handel jedoch phasenweise sogar ins Plus. Somit stellt sich natürlich die Frage, ob hier das Schlimmste vorbei ist. Denn wenn ja, wäre die Aktie natürlich ein sehr interessanter Kaufkandidat. Schauen wir uns das mal in Ruhe an!

Aktuelle Quartalszahlen und Ausblick auf das laufende erste Quartal 2020...

Im vierten Quartal 2019 fuhr Weibo einen Quartalsumsatz von 468,1 Millionen US-Dollar ein, was einem Rückgang um -3% gegenüber Q4/2018 entsprach. Ohne Wechselkursschwankungen hätte der Umsatzrückgang nur bei -2% gelegen. Dabei erzielte Weibo einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 176,5 Millionen US-Dollar oder 0,77 US-Dollar je Aktie. Die Zahl der monatlich aktiven User (MAU) stieg zugleich um 54 Millionen auf 516 Millionen, wobei 94% mobile Endgeräte nutzen.

Im Gesamtjahr 2019 konnte Weibo so einen Jahresumsatz in Höhe von 1,77 Milliarden US-Dollar einfahren, was einem Umsatzwachstum um +3% respektive +7% auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht. Dabei erzielte Weibo einen bereinigten Nettogewinn von sage und schreibe 637,5 Millionen US-Dollar oder 2,78 US-Dollar je Aktie. Im laufenden ersten Quartal 2020 sieht das Management jedoch einen Umsatzrückgang zwischen -15% und -20%, weil man als chinesisches Unternehmen stark vom Ausbruch des Coronavirus in China getroffen werde.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...