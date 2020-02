Dass beim brasilianischen Real vieles auf ein baldiges Ende seiner rund 18-jährigen massiven Konsolidierung mit einem fraktalen Muster hingedeutet hat, hatten wir zuletzt in unserem Beitrag vom 31.01.2020 dargestellt.Der Monatscandle des Januar 2020 stellte allerdings noch keinen signifikanten Ausbruch aus der fraktalen Struktur dar. Dies scheint nun aber mit Ablauf des Monats Februar der Fall zu sein.Die Nadel, die den charttechnischen Ballon zum Platzen bringt, ist wohl die Ankunft des Coronavirus in Brasilien. Daneben ist Brasilien zum einen den deflationären Impulsen der Nachbarn Argentinien und Chile ausgesetzt, die seine Terms of Trade belasten. Zum anderen sind fallende Rohstoffpreise, das letzte, was Brasilien jetzt gebrauchen kann. Denn sinkende Einnahmen und gleichzeitig höhere Importpreise sind nicht das Rezept, aus dem Begründungen für weitere Zinssenkungen gemacht sind.

