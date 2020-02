Nach der heftigen Talfahrt zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Mittwoch ein wenig erholt. Der EuroStoxx schloss letztlich 0,14 Prozent höher bei 3.577,68 Zähler. Sehr schwach präsentierte sich allerdings erneut die Aktie des weltgrößten Reisekonzerns TUI, die es am heutigen Tag nicht ins Plus schaffte. Im Gegenteil: TUI erlitt den dritten Tag in Folge sehr kräftige Verluste. Nach knapp 10 Prozent am Montag und knapp 5 Prozent am Dienstag ging es nun um weitere 2,2 Prozent abwärts. ...

