NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach einem Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,75 Euro belassen. Sollte der Netzwerkausrüster tatsächlich strategische Optionen prüfen, dann seien die einzig gangbaren Möglichkeiten ein Verkauf an "entfernte" Unternehmen wie etwa an ein Technologie-Unternehmen in den USA, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Cisco oder Apple jedoch dürften nicht an dem margenschwachen und schwankungsanfälligen Geschäft interessiert sein. Möglich sei aber auch ein Verkauf kleinerer Geschäftsbereiche./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 20:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

