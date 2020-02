=== *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis, Jona 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK), Berlin *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor *** 08:10 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,4% gg Vj 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt 10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg 10:45 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zum Start der COP-26-Finanzagenda, London *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: -0,32 zuvor: -0,23 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,2 zuvor: 102,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 zuvor: -7,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,6 Vorabschätzung: -6,6 zuvor: -8,1 11:05 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Barclays International Monetary Policy-Veranstaltung, London *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 210.000 *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Eröffnungsrede auf der Kapitalmarktkonferenz des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Berlin 17:30 MX/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung des Global Interdependence Center in Mexiko-Stadt 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie *** 18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf 20:30 GB/EZB-Direktor Lane, Rede beim Centre for European Reform, London *** - DE/Stellenindex BA-X Februar *** - DE/Thyssenkrupp AG, AR-Sitzung, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf der Aufzugssparte, Essen - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2019, Walldorf - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam - FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris - Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Elmos Semiconductor + HERAUSNAHME - Adler Real Estate ===

