Pressemitteilung

Opfikon, 27.Februar 2020; 6.45 Uhr MEZ

Sunrise bestimmte im Jahr 2019 die Marktdynamik und steigert die Dividende um 5%

Starkes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid (+9% gg. Vorjahr), Internet (+9%) und TV (+15%)

Gestützt durch die Dynamik beim Kundenwachstum und im B2B-Bereich, stiegen der Gesamtumsatz und der Serviceumsatz im vierten Quartal um +5,2%; der Serviceumsatz nahm im Geschäftsjahr 2019 um +3,3% zu

Anstieg des Bruttogewinns um +2,3% im vierten Quartal und um +2,7% im Geschäftsjahr 2019, teilweise reinvestiert in die Wachstumsdynamik

Bereinigtes EBITDA gewann im vierten Quartal wieder an Dynamik und nahm um +5,2% (inkl. IFRS 16: +12,1%) zu, was im Geschäftsjahr 2019 zu einem Wachstum von +3,9% führte

Vorgeschlagene Dividende pro Aktie nimmt gg. dem Vorjahr um +5% auf CHF 4.40 zu

Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein weiteres Wachstum mit einem bereinigten EBITDA zwischen CHF675 und 690 Mio. (inkl. IFRS 16) erwartet, da Sunrise weiter in die Netzqualität investiert, um das künftige Wachstum zu fördern

Umsatz (CHF Mio.) Q4 2018 exkl. IFRS 16 Q4 2019 inkl. IFRS 16 Q4 2019 exkl. IFRS 16* gg. Vorjahr inkl. IFRS 16 gg. Vorjahr exkl. IFRS 16 Mobilfunkdienste 333 342 2,7% Festnetzdienste 81 89 10,7% Festnetzinternet 73 80 10,4% Gesamtumsatz 486 511 5,2% Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & Hardware) 380 400 5,2% Bruttogewinn 312 320 320 2,3% 2,3% EBITDA 164 82 71 (49,9%) (56,4%) Bereinigtes EBITDA 153 172 161 12,1% 5,2% Nettogewinn 35 (53) (52) (253,6%) (251,3%) Equity Free Cash Flow 57 (113) (300,2%) Kunden (in Tausend) Mobile Postpaid 1729 1891 9,4% Mobile Prepaid 628 563 (10,3%) Festnetz Voice 468 502 7,3% Internet 457 496 8,5% TV 244 279 14,6%

*IFRS 16 hat keine Auswirkungen auf den Umsatz

André Krause, CEO von Sunrise, kommentiert: «Unsere solide Leistung im Geschäftsjahr 2019 bestätigt unsere auf Qualität fokussierte Herausforderer-Strategie: Sunrise bestimmte die Marktdynamik, steigerte den Marktanteil, gewann Qualitätsauszeichnungen und übernahm mit ihrem 5G-Netz die Führungsposition. Sunrise bedient mittlerweile über 426 Städte und Ortschaften mit 5G. Wir konnten trotz des intensiven Wettbewerbs eine starke Leistung erbringen und werden auch im Geschäftsjahr 2020 weiterwachsen.»

Starkes Kundenwachstum in den Bereichen Postpaid, Internet und TV

Die Dynamik des Neukundenwachstums wurde fortgesetzt. Sunrise verzeichnete im vierten Quartal 2019 bei Postpaid einen Nettozuwachs von 37 700 Neukunden. Diese starke Leistung basiert auf Kundengewinne im B2B-Bereich (darunter «SRG SSR» und «On» im vierten Quartal) sowie auf dem Fokus, für die Kunden stets die Extrameile zu gehen. Im Geschäftsjahr 2019 wuchs die Sunrise Mobile Postpaid Kundenzahl um +9,4%; nach einem Anstieg im Vorjahr von +8,5%. Die Anzahl der Kunden im Prepaid-Bereich nahm gegenüber dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin auf Postpaid-Tarife wechselten. Die Zahl der Internet- und TV-Abonnenten stieg gegenüber dem Vorjahr um +8,5% bzw. +14,6%. Diese substanziellen Zunahmen wurden durch 2-4P-Kombiangebote, attraktive TV-Inhalte (wie etwa Netflix, Sky Sports und Sky Show) sowie einem Fokus auf ausgezeichnete Kundenbetreuung und dedizierte Promotionsangebote gestützt.

Kundendynamik und B2B ausschlaggebend für Wachstum des Serviceumsatzes

Der Serviceumsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um +5,2%, was auf das Umsatzwachstum in den Bereichen Mobile Postpaid, Internet / TV und B2B zurückzuführen ist. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2019 (+2,0% gg. Vorjahr). Der Gesamtumsatz des vierten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahr um +5,2% auf CHF 511 Millionen an, unterstützt durch den Serviceumsatz sowie höhere Hardware- und Hubbing-Verkäufe.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2019 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um +0,5%. Das starke Wachstum des Serviceumsatzes, begünstigt durch das Kunden- und B2B-Wachstum, wurde teilweise durch tiefere Umsätze mit Hubbing und mobiler Hardware reduziert.

Höherer Bruttogewinn und gesteigertes bereinigtes EBITDA

Im vierten Quartal stieg der Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahr um +2,3% auf CHF 320 Millionen an. Das Wachstum wurde durch den Serviceumsatz angetrieben, während die Service-Bruttogewinnmarge leicht zurückging. Der Bruttogewinn im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf CHF 1252 Millionen, einem Anstieg von +2,7% gg. Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wurde im vierten Quartal um +5,2% (inkl. IFRS 16 +12,1%) auf CHF 161 Millionen gesteigert, was das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2019 um +3,9% (inkl. IFRS 16 +11,2%) ansteigen liess. Das im vierten Quartal ausgewiesene EBITDA sank um 56,4%, da Sunrise - wie im vergangenen November angekündigt - einmalig entstandene Kosten in Höhe von CHF 83 Millionen aufgrund des Abbruchs der Übernahme von UPC Schweiz («UPC») verbuchte. Im Geschäftsjahr 2019 sank der Nettogewinn infolge des Abbruchs der UPC-Akquisition von CHF 107 Millionen im Vorjahr auf CHF 59 Millionen. Dieser Rückgang wurde teilweise durch das Wachstum des bereinigten EBITDA sowie durch eine Reduktion der latenten Steuerverbindlichkeiten kompensiert.

eFCF belastet durch Mobilfunkspektrum, Festnetzzugang und Abbruch der UPC-Akquisition

Der Equity Free Cash Flow (eFCF) wurde im Geschäftsjahr 2019 hauptsächlich durch die Zahlung von CHF 91 Millionen für den Erwerb des 5G-Spektrums sowie Vorauszahlungen an Swisscom in Höhe von CHF 60 Millionen für den Festnetzzugang belastet. Einmalige Zahlungen im Zusammenhang mit dem Abbruch der UPC-Akquisition haben den eFCF um CHF 112 Millionen reduziert. Somit sank der eFCF von CHF 149 Millionen im Geschäftsjahr 2018 auf CHF -22 Millionen. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA lag zum Ende des Geschäftsjahres 2019 bei 2,50x. Ohne den IFRS 16 Effekt belief sich dieses Verhältnis auf 2,27x. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 1,99x im Vorjahr, der auf die Zahlungen für Spektrum, Festnetzzugang und den Abbruch der UPC-Akquisition zurückzuführen ist. Der Verwaltungsrat empfiehlt, rund CHF 198 Millionen aus ausländischen Kapitaleinlagereserven den Dividendenreserven zuzuführen, um im Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von CHF 4.40 pro Aktie auszuzahlen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Dividendenerhöhung von 5%.

Prognose für 2020 mit bereinigtem EBITDA-Wachstum und weiteren Wachstumsinvestitionen

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2020 und das bereinigte EBITDA werden zwischen CHF 1875 und 1915 Millionen bzw. zwischen CHF 675 und 690 Millionen erwartet. Diese Prognose berücksichtigt die Auswirkungen von IFRS 16, die im Vergleich zum Vorjahr als nahezu stabil erwartet werden. Der Capex im Geschäftsjahr 2020 wird sich voraussichtlich zwischen CHF 410 und 450 Millionen bewegen. Hierzu gehören Investitionen zwischen CHF 130 und 150 Millionen in einen beschleunigten Ausbau von 5G und4G+. Dies wird sich positiv auf die Netzqualität und das Kundenwachstum auswirken sowie in ausgewählten Gegenden ohne Glasfaserzugang einen drahtlosen Festnetzersatz für den Internetzugang ermöglichen. Die Capex-Prognose berücksichtigt ferner leicht erhöhte Vorauszahlungen für den Festnetzzugang aufgrund der höher als erwarteten Kundennachfrage nach Glasfaseranschlüssen. Wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 erreicht, wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende in Höhe von CHF 4.55-4.65 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, die im Jahr 2021 aus ausländischen Kapitaleinlagereserven gezahlt wird.

Dividendenpolitik bestätigt

Sunrise bestätigt ihre langfristige Dividendenpolitik, die eine Auszahlung von mindestens 65% des eFCF vorsieht und das Ziel von 85% anstrebt, wenn das Verhältnis der Nettoschulden zum bereinigten EBITDA unter 2,3x liegt (in der Vergangenheit 2,0x - nun an die Änderung der IFRS 16-Rechnungslegung angepasst). Für die Jahre 2018-2020 bekräftigt Sunrise die Prognose des jährlichen Dividendenanstiegs von 4% bis 6% und erweitert diese um ein Jahr bis 2021. Die Spezifikationen der Prognose für die Jahre 2018-2020 wurden eingeführt, um Investoren vor kurzfristiger Cashflow-Volatilität aufgrund von Zahlungen für den Festnetzzugang und das Mobilfunkspektrum zu schützen. Die Spezifikationen der Prognose für das Jahr 2021 basieren auf der Erwartung, dass sich das Capex-Niveau auf CHF 250-290 Millionen normalisieren wird (inklusive Glasfaserzugangs-Zahlungen bei Energieversorgungsunternehmen - exklusive Vorauszahlungen an Swisscom für den Festnetzzugang), nach CHF 410-450 Millionen im Jahr 2020. Diese Reduktion wird den eFCF im Jahr 2021 erheblich verbessern. Es wird erwartet, dass der eFCF die Spezifikation der Dividendenprognose in Übereinstimmung mit der langfristigen Dividendenpolitik vollständig abdecken wird.

Ergänzende Ergebnistabelle für das Geschäftsjahr 2019

Umsatz (CHF Mio.) Geschäftsjahr 2018 exkl. IFRS 16 Geschäftsjahr 2019 inkl. IFRS 16 Geschäftsjahr 2019 exkl. IFRS 16* gg. Vorjahr inkl. IFRS 16 gg. Vorjahr exkl. IFRS 16 Mobilfunkdienste 1 271 1 271 0,0% Festnetzdienste 325 307 (5,7%) Festnetzinternet 280 309 10,2% Gesamtumsatz 1876 1887 0,5% Serviceumsatz (gesamt ohne Hubbing & Hardware) 1501 1551 3,3% Bruttogewinn 1219 1252 1252 2,7% 2,7% EBITDA 602 588 544 (2,4%) (9,7%) Bereinigtes EBITDA 601 668 624 11,2% 3,9% Nettogewinn 107 56 59 (48,0%) (44,9%) Equity Free Cash Flow 149 (22) (114,8%)

*IFRS 16 hat keine Auswirkungen auf den Umsatz

