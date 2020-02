Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEKA/HELABA - Im Ringen um eine Fusion von Deka und Helaba gibt es Widerstand aus dem Norden Deutschlands. Im Deka-Verwaltungsrat habe Harald Vogelsang, der Vorstandschef der Hamburger Sparkasse, gegen die Prüfung einer Fusion mit der Helaba gestimmt, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Die Sparkassen aus Ostdeutschland und Schleswig-Holstein hätten sich enthalten. Alle Beteiligten wollten sich dazu nicht äußern. (Handelsblatt S. 26)

OPEL - Opel-Chef Michael Lohscheller sieht die Marke Opel und den Standort Rüsselsheim für eine Fusion des Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler gerüstet. "Wir haben den Kündigungsschutz verlängert und wichtige Allokationen in Richtung Rüsselsheim getroffen, beispielsweise in Form von Kompetenzzentren", sagte Lohscheller. Rüsselsheim habe die konzernweite Entwicklungsverantwortung für die leichten Nutzfahrzeuge und sei das globale Kompetenzzentrum für Zukunftsthemen, etwa die Entwicklung der Brennstoffzelle. "Entsprechend sind wir gut aufgestellt", sagte der Opel-Chef. (Funke Mediengruppe)

BAYER - Die Krise um den Unkrautvernichter Glyphosat ist für den Chemie- und Pharmakonzern Bayer längst nicht erledigt. Jetzt kündigt einer der Konstrukteure der Übernahme des US-Konzerns Monsanto, der wie kein anderer für das Totalherbizid steht, seinen Rückzug an. Aufsichtsratchef Werner Wenning, 73, werde mit der Hauptversammlung am 28. April vorzeitig aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Sein Nachfolger soll Norbert Winkeljohann, 62, werden, der von 2010 bis Mitte 2018 Deutschland-Chef des Beratungs- und Prüfungsunternehmens PwC war. Er gehört dem Aufsichtsrat von Bayer seit Mai 2018 an. Da war die Übernahme von Monsanto fast abgeschlossen. In den Aufsichtsrat nachrücken soll Horst Baier, 63, der Ex-Finanzvorstand der Tui Group. (SZ S. 17/Handelsblatt S. 14)

LUFTHANSA - Die Auswirkungen des Coronavirus zwingen die Lufthansa zu einem Sparkurs. Weil Flüge nach China ausgesetzt sind und andere Asien-Verbindungen ausgedünnt, gibt es an jedem Tag für 13 der rund 170 Langstreckenjets im Konzern aktuell keine Beschäftigung. Der Konzern setzt daher geplante Neueinstellungen aus. Flugbegleiter, die zum April in den Dienst übernommen werden sollten, erhalten zunächst keine Verträge. Um Kosten zu senken, wird Flugpersonal animiert, unbezahlten Zusatzurlaub zu nehmen. (FAZ S. 26/Börsen-Zeitung S. 8)

WHATSAPP - Whatsapp macht es Unbefugten leicht, fremde Gruppenchats zu betreten. Über die Suchmaschine Bing sind Tausende Links zu Gruppen weltweit zu finden. Wer sie klickt, landet in fremden Chats. Abhilfe wäre technisch schnell möglich. Whatsapp macht aber die Nutzer dafür verantwortlich, dass die Zugänge so leicht zu finden sind. (SZ S. 18)

