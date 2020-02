Der berühmteste Investor hält 128 Mrd. $ in der Kasse bei einem Portfoliovolumen von rund 245 Mrd. $. Auf was wartet Warren Buffet und wie schätzt er die nächsten Möglichkeiten ein? Unsere Barreserve fahren wir seit der Jahreswende um 30 bis maximal 40 %. Damit befinden wir uns auf der gleichen Ebene wie Warren Buffet.



