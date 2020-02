...aber interessant. Das konnten Sie gestern am DAX wunderbar erkennen und nachvollziehen. Dem Absturz in der ersten Stunde von 9 bis 10 Uhr folgte eine rasante Kehrtwende mit Gewinnen von fast 500 Punkten im Tagesverlauf, aber das war es. Solche Verläufe sind in der Regel Zeichen eines Ausverkaufs mit einer plötzlichen Wende. Bei hohen Umsätzen von 7,6 Mrd. Euro im DAX ergibt dies eine äußerst spannende Entwicklung in den nächsten Tagen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!