Vancouver, B.C., 27. Februar 2020 - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Anbieter von revolutionären Transaktionslösungen im Kryptowährungsbereich, freut sich bekannt zu geben, dass es seine globale Präsenz mit einem klar umrissenen Wachstumsplan für seine Aktivitäten auf dem europäischen Markt ausbaut."Die europäischen Finanzinstitute konzentrieren sich auf Kryptowährungen als eine Möglichkeit, ihr Geschäft im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld neu zu definieren und zu differenzieren. Zu den jüngsten Indikatoren gehört ein Konsortium von 40 deutschen Banken, das kürzlich die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) aufgefordert hat, den Banken das Recht auf die Entgegennahme und Verwahrung von Krypto-Währungen1 zu gewähren.Daher bestand ein großer Teil unserer jüngsten Europa-Reise darin, die Beziehungen zu mehreren europäischen Banken weiter auszubauen, um unsere europäische Präsenz zu erweitern und diesem Bedarf gerecht zu werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Einführung von Kryptowährungen in den Mainstream voraussetzt, dass Privatanleger diese Produkte wie traditionelle Währungen behandeln können - sie sollten in der Lage sein, sie bei ihrer normalen Geschäftsbank zu hinterlegen und eine Einlagensicherung für diese Coins zu bekommen, und wenn sie ein Passwort verlieren, dass sie diese Währung selbstverständlich wiederherstellen können (ein potentielles Risiko bei vielen aktuellen Kryptokonten). Es ist unser Ziel, diesen Banken die Technologie zur Verfügung zu stellen, mit der sie dies auf effiziente Weise tun können", erklärte Mr. Moore von NetCents.Das Unternehmen verhandelt derzeit mit mehreren europäischen Banken über die Entwicklung von zwei spezifischen Lösungen:1) die Befähigung, seine wachsende europäische Geschäftsbasis zu betreuen, um das Transaktionswachstum zu unterstützen; und2) die Lizenzierung des NetCents Cryptocurrency Banking Stack für diejenigen europäischen Institutionen, die im Begriff sind, erstmals Kryptowährungen entgegenzunehmen.Der NetCents Banking Stack ist die "Schiene", auf der Konten, Transaktionen und Funktionalitäten in Kryptowährungen in bestehende Plattformen für Banken, Finanzinstitute und Finanzdienstleiter eingefügt werden können. Die Lizenzierung dieser Technologie bietet den Vorteil einer neuen Einnahmequelle für das Unternehmen und sorgt zudem für zusätzliches Handelsvolumen an der NetCents-Börse.Zu den ersten Bemühungen dieser neuen Expansion wird die Einrichtung einer Niederlassung in München, Deutschland, gehören. Abschließend möchte das Management den neuen Mitgliedern des Advisory Board für ihre Bemühungen bei der jüngsten Reise nach Europa danken, diese neuen Möglichkeiten aufzudecken und zu entwickeln.Über NetCentsNetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Kryptowährungsverarbeitung nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business ("MSB") bei FINTRAC registriert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Sonja Bakgaard, Investor Relations, unter sonja.bakgaard@net-cents.com.Für das Board of Directors:NetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore, CEO, Gründer & DirectorNetCents Technology Inc.1000 - 1021 West Hastings StreetVancouver, BC, V6E 0C3Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenDiese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. 