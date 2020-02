Die Furcht vor den Folgen des Coronavirus hat die Börsen weiter fest im Griff. Deshalb und in Erwartung zahlreicher Firmenbilanzen und Konjunkturdaten dürfte der DAX am Donnerstag deutlich niedriger starten. Der Broker IG taxierte den DAX drei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 12.414 Punkte und damit rund 2,8 Prozent tiefer als am Mittwoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...