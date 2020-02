TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Verunsicherung über Ausbreitung und Auswirkung des Coronavirus hält die asiatischen Aktienmärkte auch am Donnerstag fest im Griff. Die Börsen neigen zur Schwäche, allerdings scheint die Abwärtsdynamik etwas nachzulassen. Auffallend ist die steigende Volatilität, die auch in anderen Regionen zu beobachten ist und als Zeichen der Verunsicherung gewertet wird. Die Sorgen um eine Pandemie erhalten neue Nahrung wegen einer Neuinfektion in den USA. Der Patient aus Kalifornien weist keine Kontakte oder Verbindungen zu Regionen auf, in denen das Coronavirus bereits wütet. Offenbar gibt es weitere Übertragungsformen als jene von Mensch zu Mensch.

US-Präsident Donald Trump hat mit seinen Beschwichtigungsversuchen in Sachen Coronavirus nicht zur Beruhigung der Lage beitragen können. "Die Pressekonferenz von Präsident Trump sollte Vertrauen schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie viel Einfluss auf den Aktienmarkt hat", sagt Marktstrategin Kristina Hooper von Invesco. Mehr Aufhorchen lässt eine Gewinnwarnung von Microsoft. Der Softwareriese kann wegen der Virusepidemie seinen Quartalsausblick für die PC-Sparte nicht halten. Da auch andere Unternehmen wie zum Beispiel Apple bereits ähnliche Warnungen ausgerufen hatten, erkennen Händler hier einen gewissen negativen Trend im Technologiesektor.

Technologiewerte belasten

Belastet von der Microsoft-Warnung geht es in Tokio mit 2,1 Prozent auf 21.958 Punkte für den Nikkei-225 nach unten. Neben Automobil- und Einzelhandelswerten sind es vor allem solche aus dem Elektroniksektor, die den japanischen Aktienmarkt drücken. So büßen Panasonic 3,1 Prozent ein.

Auch in Hongkong sind es Technologiewerte, die die Liste der Verlierer anführen. Der HSI selbst sinkt um 0,8 Prozent. Das am Vortag in Hongkong angekündigte "Helikopter-Geld" scheint am Aktienmarkt weiterhin kaum zu stützen. Händler sehen in der ungewöhnlichen Maßnahme letztlich das Eingeständnis, dass der Konjunktureinbruch äußerst dramatisch sein muss.

Zinsentscheidung in Südkorea enttäuscht

In Schanghai steigen die Kurse dagegen, der Composite zieht um 0,4 Prozent an. Während sich das Virus global ausbreite, scheine in China das Schlimmste überwunden, so eine oft zu vernehmende Hoffnung im Handel. In Australien hat der Markt leichter geschlossen. Dort haben die Daten zu den Investitionen im vierten Quartal enttäuscht. Der trübe Wirtschaftsausblick dürfte die Investitionen aktuell kaum befeuern, heißt es.

Der Kospi in Südkorea dreht mit einer Enttäuschung durch die Bank of Korea ins Minus. Denn die Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen, den Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung wegen der Coronavirus-Epidemie aber zurückgenommen. Genau deshalb hatten Händler bis zuletzt auf sinkende Leitzinsen gehofft.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.657,90 -0,75% -0,39% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.962,61 -2,07% -5,20% 07:00 Kospi (Seoul) 2.062,69 -0,68% -6,14% 07:00 Schanghai-Comp. 2.994,95 +0,23% -1,81% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.465,31 -0,87% -5,26% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.087,84 -0,95% -2,00% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.498,74 +0,24% -5,89% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0908 +0,2% 1,0883 1,0874 -2,8% EUR/JPY 120,06 -0,1% 120,17 120,12 -1,5% EUR/GBP 0,8438 +0,1% 0,8433 0,8374 -0,3% GBP/USD 1,2928 +0,2% 1,2905 1,2986 -2,5% USD/JPY 110,06 -0,3% 110,42 110,47 +1,3% USD/KRW 1216,65 +0,4% 1212,37 1217,11 +5,3% USD/CNY 7,0185 -0,1% 7,0226 7,0226 +0,8% USD/CNH 7,0275 +0,1% 7,0214 7,0317 +0,9% USD/HKD 7,7966 +0,0% 7,7928 7,7911 +0,1% AUD/USD 0,6554 +0,1% 0,6549 0,6576 -6,5% NZD/USD 0,6295 +0,1% 0,6290 0,6308 -6,5% Bitcoin BTC/USD 8.755,76 -0,3% 8.780,51 9.129,76 +21,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,04 48,73 -1,4% -0,69 -20,5% Brent/ICE 52,71 53,43 -1,3% -0,72 -19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.651,96 1.640,95 +0,7% +11,01 +8,9% Silber (Spot) 18,10 17,95 +0,9% +0,15 +1,4% Platin (Spot) 923,95 914,25 +1,1% +9,70 -4,3% Kupfer-Future 2,57 2,57 -0,1% -0,00 -8,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2020 01:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.