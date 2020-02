Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In Nordrhein-Westfalen sind drei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte, handelt es sich um drei Menschen im Kreis Heinsberg, die mit dem Ehepaar Kontakt hatten, dessen Infektion zuvor nachgewiesen worden war. In Baden-Württemberg wurden bis Mittwoch vier Infektionsfälle nachgewiesen. Außerdem wurde ein infizierter Soldat der Bundeswehr-Flugbereitschaft in das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz eingeliefert. Am Vorabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der Lage um die Coronavirus-Epidemie mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte telefoniert. Das gab Kurz über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

US-Präsident Donald Trump sieht durch das neuartige Coronavirus derzeit nur ein "sehr geringes" Risiko für die Vereinigten Staaten. Die USA seien "sehr, sehr" gut vorbereitet und hätten bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, sagte Trump. Er verwies unter anderem auf Einreisebeschränkungen für Nicht-US-Bürger aus betroffenen Gebieten. Saudi-Arabien schließt als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus seine Grenzen vorläufig für Pilger. Muslimische Gläubige, welche nach Mekka reisen wollen, erhalten vorerst keine Visa mehr, wie das Außenministerium mitteilte. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus setzen zudem die USA und Südkorea geplante gemeinsame Militärübungen aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 10.632 +3% 17 10.355 EBITDA bereinigt 2.481 +26% 17 1.965 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 692 -- 14 -3.970 Ergebnis je Aktie Core* 1,25 +16% 16 1,08

- * fortgeführte Geschäftsbereiche

DUERR (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Auftragseingang 1.156 -2% 4 1.178 Umsatz 1.092 -4% 4 1.136 EBIT 38 -53% 4 80 EBIT bereinigt 83 -11% 4 93 Ergebnis nach Steuern 24 -60% 2 60 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,83

AIXTRON (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 Umsatz 78 -11% 3 88 EBIT 12 -42% 3 21 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 18 Ergebnis je Aktie 0,08 -50% 3 0,16

Weitere Termine:

06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen

07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor

08:10 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris

10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt

10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf

Im Laufe des Tages:

- DE/Thyssenkrupp AG, AR-Sitzung, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf der Aufzugssparte, Essen

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2019, Walldorf

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam

- FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Aumann AG, Jahresergebnis

- MBB SE, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Astrazeneca: 1,464 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,4% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Februar PROGNOSE: -0,32 zuvor: -0,23 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,2 zuvor: 102,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 zuvor: -7,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,6 Vorabschätzung: -6,6 zuvor: -8,1 - US 14:30 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 210.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2,00 bis 2,50 Mrd EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 3,50 bis 4,00 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 0,75 bis 1,00 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion von 1,50-prozentigen Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion von 1,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion von 3,00-prozentigen Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.419,50 -1,41 S&P-500-Future 3.064,25 -1,19 Nikkei-225 21.948,23 -2,13 Schanghai-Composite 2.988,10 0,01 +/- Ticks Bund -Future 176,26 44 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.774,88 -0,12 DAX-Future 12.597,50 -0,19 XDAX 12.602,36 -0,19 MDAX 27.126,89 -0,69 TecDAX 3.043,45 -0,28 EuroStoxx50 3.577,68 0,14 Stoxx50 3.303,77 0,07 Dow-Jones 26.957,59 -0,46 S&P-500-Index 3.116,39 -0,38 Nasdaq-Comp. 8.980,78 0,17 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,82 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Sehr schwach werden am Donnerstag die europäischen Aktienmärkte erwartet. Sicher ist, dass die Volatilität an den Aktienmärkten hoch bleiben wird. Die Nachrichtenlage rund um die Ausbreitung des Coronavirus liefert weiterhin die Impulse. Zudem läßt am Morgen aufhorchen, dass Microsoft den Ausblick für die PC-Sparte für das dritte Quartal auf Grund der Ausbreitung des Virus in China zurückgenommen hat. Dies belegt einmal mehr, wie sehr auch die globalen Blue-Chips von den Lieferketten abhängen. Auch Apple hatte jüngst den Ergebnisausblick gesenkt. Es ist zu erwarten, dass weitere Unternehmen folgen werden und damit die Zurückhaltung unter den Investoren hoch bleiben dürfte.

Rückblick: Zwar schreckt die Sorge über die Ausweitung des Coronavirus und die Folgen für die globale Konjunktur sowie die Lieferketten die Mehrheit der Anleger von Käufen ab, doch gingen die europäischen Börsen am Mittwoch deutlich erholt von ihren Tagestiefs aus dem Handel. Rückenwind kam aus den USA, wo die Aktienmärkte erholt in den Handel starteten. Unter die Räder kamen erneut Aktien aus dem Luftfahrt- und Touristiksektor. "Die Unternehmen stehen an vorderster Front, was die Virusfolgen angeht", sagte ein Händler. So gaben die Aktien der britischen Firstgroup um 2,4 Prozent nach, Ryanair verloren 1,8 Prozent und Tui 3 Prozent. Der Sektor war mit einem Abschlag von 2 Prozent größter Verlierer. Als "sehr ordentlich" wurden die Zahlen des Zeitarbeitsvermittlers Adecco (plus 2,1 Prozent) bezeichnet. Starke Gewinnzahlen legte auch die italienische Saipem (plus 4,9 Prozent) vor. Bei Thales (plus 6,1 Prozent) überzeugte der Auftragseingang. Positiv für französische Autobauer wurden Aussagen von Peugeot-CEO Carlos Tavares gewertet. Man werde wohl nicht mit Lieferunterbrechungen wegen China zu tun haben, da es noch ausreichend Lagerbestände gebe. Die Fusion mit Fiat Chrysler werde noch zwölf bis 15 Monate dauern, ließ er zudem wissen. Fiat Chrysler und Peugeot legten um 4,6 und 4,7 Prozent zu, Faurecia gewannen 1,9 Prozent. ASM International stiegen nach Vorlage endgültiger Zahlen um 9,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

