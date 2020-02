Noch will keine Ruhe an den Aktienmärkten einkehren. Immer wieder bricht sich die Nervosität der Investoren Bahn und schlägt sich in sinkende Aktienkurse nieder. Auch der einstmals gegen alle Widrigkeiten als "immun" geltende Tech-Sektor bekommt die Auswirkungen der aktuellen Gemengelage zu spüren. Die Korrektur hat bereits "gewütet" und die Aktienkurse von Intel & Co. deutlich in die Knie gezwungen. Schauen wir zunächst auf Intel (WKN: 855681 | ...

Den vollständigen Artikel lesen ...