Deventer, 27. Februar 2020 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, gibt heute die Ernennung von Cedar Technologies als Vertriebsbeauftragten für die nordischen Länder, Polen, das Vereinigte Königreich und Irland bekannt.

Herr Brian Märcher, Geschäftsführer von Cedar Technologies Ltd. und Herr Jan de Koning Gans, Geschäftsführer von RoodMicrotec GmbH, haben eine vertragliche Vereinbarung unterzeichnet, nach der Cedar Technologies neue Geschäfte entwickeln und den Marktanteil von RoodMicrotec in den genannten Gebieten vergrößern wird.

RoodMicrotec bietet ASIC-Supply-Chain Dienstleistungen sowie Qualifizierungs-, Test- und Fehleranalysedienste für Halbleiterkomponenten an. Cedar Technologies wird durch seine Vertriebsorganisation und lokale Präsenz sowie durch seine Marktkenntnisse und seinen guten Ruf diese Dienstleistungen anbieten und verkaufen.

Jan de Koning Gans, Geschäftsführer der RoodMicrotec GmbH, sagt: "Der Ausbau unseres Marktanteils in verschiedenen ausgewählten Ländern ist Teil unserer Wachstumsstrategie. Lokale Präsenz ist wesentlich für die Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten und die Aufnahme langfristiger Geschäfte mit Kunden in diesen Ländern. Ich freue mich, Brian getroffen zu haben, Cedar Technologies kennen gelernt zu haben und die Kooperationsvereinbarung abgeschlossen zu haben".

Brian Märcher, Geschäftsführer von Cedar Technologies Ltd. sagt: "Ich freue mich sehr darauf, RoodMicrotec in unserer Region zu vertreten. RoodMicrotec ist eine strategische Bereicherung und ergänzt das Portfolie, das Cedar seinen Kunden bieten kann. Es war ein Vergnügen, das sehr professionelle Team von RoodMicrotec kennenzulernen, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden ihre Dienstleistungen anbieten zu können".

Über Cedar Technologies

Cedar Technologies ist ein unabhängiger Handelsvertreter für Nordeuropa und Polen. Cedar Technologies wurde 1992 gegründet und ist ständig bestrebt, die effektivste ausgelagerte Verkaufskraft für die Markteinführung von Halbleiterprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen in Nordeuropa zu sein und gleichzeitig den Kunden überlegene Technologie und Services zu bieten. Wir glauben, dass die Menschen vor Ort das lokale Geschäft am besten verstehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cedartech.co.uk

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO, Jan de Koning Gans - Direktor Sales & Marketing

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

