LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat 2019 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Markterwartungen erfüllt. Der Konzernumsatz schnellte um 18,5 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro nach oben, wie die Leverkusener am Donnerstag mitteilten. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von einem Wachstum der Pharmasparte und einer Erholung des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten. In beiden Bereichen stieg der Umsatz etwas stärker als Analysten im Mittel erwartet hatten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um rund 28 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro.



Der Umsatz lag einen Tick über den Schätzungen, das operative Ergebnis auf dem Niveau der Erwartungen. Die deutlichen Zuwächse lagen aber auch an der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto. Unter dem Strich blieben mit 4,09 Milliarden Euro auch dank des Verkaufs von Unternehmensteilen 141 Prozent mehr hängen als vor einem Jahr. Die Dividende soll dennoch unverändert bei 2,80 Euro je Aktie bleiben./mis/nas

