Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando will auch 2020 "weiter stark investieren" und erweitert sein Angebot zum einem im Luxusmode-Bereich, zum anderen bei Secondhand-Mode, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Das Sortiment an Premium- und Luxusmode soll bis 2023 verdoppelt werden.

Im Bereich Secondhand-Mode soll ab dem dritten Quartal 2020 "Pre-Owned" als neue Kategorie im Zalando Fashion Store eingeführt werden. Hierbei können Kundinnen und Kunden auf der Zalando-Plattform "kuratierte Secondhand-Mode" kaufen und eigene Modeartikel an Zalando verkaufen.

Darüber hinaus will Zalando das europäische Logistiknetzwerk ausbauen und ein lokales Logistikzentrum in Spanien eröffnen, das auch die Basis für weiteres Kundenwachstum in der Region legen soll. Insgesamt plant Zalando für 2020 Investitionen von rund 330 Millionen Euro.

