Deutsche Börse (DB1): Umkehrkerze deutet Kurserholung an

Nie wieder so günstig? Günstige Aktienkurse für Day- oder Swingtrade mit Deutscher Börse. Detailliertes Long Setup mit CRV 4.2 von ratgeberGELD.at.

Symbol:ISIN:Die Aktie legte rund 11,5 Prozent im Halbjahresverlauf zu, wobei weite Strecken oberhalb der gleitenden Durchschnitte verliefen. Die aktuelle Konsolidierung verläuft auf Grund der Entwicklungen rund um das Coronavirus etwas stärker als sonst. Die lange Lunte auf der Unterseite der gestrigen Tageskerze deutete aber auf eine Umkehrung hin.Die Deutsche Börse betreibt unter anderem die Frankfurter Wertpapierbörse, die Terminbörse Eurex und die elektronische Handelsplattform Xetra. Sie deckt alle zentralen Felder der Kapitalmarktinfrastruktur ab. Da an den Börsen auch in Krisenzeiten gehandelt wird, bleiben die Einkommensquellen unabhängig von der Konjunktur erhalten.Unser Long Setup für einen Day- oder Swingtrade mit Kaufsignal 150.97 EUR, dem Kursziel 158.90 EUR und dem Stopp Loss 149.09 EUR setzt zunächst auf eine technische Gegenreaktion nach mehreren Abverkaufstagen. Es winkt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4.2. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht zum 29. April an. Bis dahin ist ausreichend Zeit, die Gewinne laufen zu lassen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DB1.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/deutsche-boerse-db1-umkehrkerze-deutet-kurserholung-an/