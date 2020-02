Kann man Bankaktien ohne schlechtes Gewissen zur Dividendenanlage empfehlen? Was unsere zwei großen Finanzinstitute Commerzbank (WKN: CBK100) und Deutsche Bank (WKN: 514000) anbelangt, ganz sicher nicht. Die meisten von uns würden die beiden Banken vermutlich noch nicht einmal mit der Kneifzange anfassen, um sie sich ins Depot zu legen. Wenn man Unternehmen aus dem Bankenbereich finden will, die in Sachen Dividende interessant erscheinen, sollte man sein Augenmerk lieber auf Titel richten, die im ...

