Der Mittwoch "glänzte" mit starker Volatilität und Kursschwankungen, die wir in diesem Ausmaß schon sehr lange nicht mehr gesehen hatten. Auch wenn der Schlusskurs kaum verändert blieb, war am Tag jedoch "richtig was los". An welchen Schwellen muss man daher am Donnerstag erneut vorsichtig sein? Starke Bewegungen im DAX Zum Tagesstart blickten wir bereits auf ein neues GAP an der Unterseite des bisherigen Chartverlaufs. Die 12.700 Punkten kurz im Fokus, bevor sich erneute Schwäche ausbreitete. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...