Vollplatzierung - die Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG, eine mittelbare Tochtergesellschaft der im Prime Standard börsennotierten Aves One AG, hat ihre Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2YN2H) mit einem Volumen von 40 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Das teilte ein Unternehmenssprecher der Anleihen Finder Redaktion mit. Die Anleihe wird jährlich mit 5,25% verzinst, die Zinszahlungen finden dabei jeweils halbjährlich am 15.03. und 15.09. eines Jahres statt.

Der Netto-Emissionserlös der "Aves Schienenlogistik 1-Anleihe" wird innerhalb des Aves-Konzerns zur Finanzierung von Eisenbahn-Logistik, also von Güterwaggons und Lokomotiven eingesetzt.

Aves Schienenlogistik 1-Anleihe (A2YNH2H)

